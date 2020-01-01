Intel Core i7 6820HQ против i7 1165G7
Что лучше: Intel Core i7 6820HQ на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 5 лет позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i7 6820HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 31% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.6 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Core i7 1165G7 +39%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
1736
Core i7 1165G7 +43%
2483
Passmark CPU (одноядерный)
1972
Core i7 1165G7 +61%
3180
Passmark CPU (многоядерный)
6829
Core i7 1165G7 +87%
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
832
Core i7 1165G7 +82%
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
3427
Core i7 1165G7 +45%
4978
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|378 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-6820HQ
|i7-1165G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6820HQ
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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