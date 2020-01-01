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Intel Core i7 6820HQ против i7 1165G7

Intel Core i7 6820HQ
Intel Core i7 6820HQ
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: Intel Core i7 6820HQ на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 6820HQ
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Появился на 5 лет позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i7 6820HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6820HQ
6829
Core i7 1165G7 +87%
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6820HQ и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 378 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-6820HQ i7-1165G7
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.7 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6820HQ Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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