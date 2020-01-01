Intel Core i7 6850K против AMD Ryzen 7 3800X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 6850K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 3800X с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6850K
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- На 25% ниже чем у Core i7 6850K пиковое энергопотребление – 105 vs 140 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
500
Cinebench R20 (многоядерный)
4978
Passmark CPU (одноядерный)
2404
Ryzen 7 3800X +12%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
11171
Ryzen 7 3800X +109%
23302
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Ryzen 7 3800X +35%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
5594
Ryzen 7 3800X +62%
9075
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 мая 2016
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|628 долларов
|399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Zen 2
|Номер модели
|i7-6850K
|-
|Сокет
|LGA-2011-3
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|36x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|15МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6850K
|Сайт AMD Ryzen 7 3800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Ryzen 7 3700X против Core i7 6850K
- Ryzen 7 3800XT против Core i7 6850K
- Core i5 9600K против Core i7 6850K
- Core i7 8700K против Core i7 6850K
- Ryzen 7 3700X против Ryzen 7 3800X
- Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 3800X
- Ryzen 5 3600XT против Ryzen 7 3800X
- Ryzen 7 3800XT против Ryzen 7 3800X
- Core i7 10700F против Ryzen 7 3800X