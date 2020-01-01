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Intel Core i7 6850K против AMD Ryzen 7 3800XT

Intel Core i7 6850K
Intel Core i7 6850K
VS
AMD Ryzen 7 3800XT
AMD Ryzen 7 3800XT

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 6850K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 3800XT с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800XT and 6850K
Причины выбрать Intel Core i7 6850K
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
  • Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • На 25% ниже чем у Core i7 6850K пиковое энергопотребление – 105 vs 140 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6850K
5594
Ryzen 7 3800XT +60%
8943

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6850K и AMD Ryzen 7 3800XT

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2016 7 июля 2020
Цена в момент релиза 628 долларов 399 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Broadwell E Zen 2
Номер модели i7-6850K -
Сокет LGA-2011-3 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 36x 39x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 15МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6850K Сайт AMD Ryzen 7 3800XT
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 40 20

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Комментарии

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