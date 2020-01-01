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Intel Core i7 6850K против i5 9400F

Intel Core i7 6850K
Intel Core i7 6850K
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F

Что лучше: Intel Core i7 6850K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 6850K
Причины выбрать Intel Core i7 6850K
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 54% ниже чем у Core i7 6850K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6850K +18%
11171
Core i5 9400F
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6850K +30%
5594
Core i5 9400F
4317

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6850K и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2016 7 января 2019
Цена в момент релиза 628 долларов 189 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Broadwell E Coffee Lake
Номер модели i7-6850K i5-9400F
Сокет LGA-2011-3 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 3.6 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 36x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 15МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6850K Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 40 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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