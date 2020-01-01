Что лучше: Intel Core i7 6850K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.