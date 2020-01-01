Intel Core i7 6850K против i5 9400F
Что лучше: Intel Core i7 6850K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6850K
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 54% ниже чем у Core i7 6850K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Cinebench R20 (многоядерный)
2346
Passmark CPU (одноядерный)
2404
Core i5 9400F +2%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6850K +18%
11171
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i5 9400F +10%
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6850K +30%
5594
4317
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2016
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|628 долларов
|189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-6850K
|i5-9400F
|Сокет
|LGA-2011-3
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|6
|Частота
|3.6 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|36x
|29x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|15МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6850K
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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