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Intel Core i7 6900K против AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7 6900K
Intel Core i7 6900K
VS
AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 7 2700X

Что лучше: Intel Core i7 6900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 7 2700X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700X and 6900K
Причины выбрать Intel Core i7 6900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2133
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 25% ниже чем у Core i7 6900K пиковое энергопотребление – 105 vs 140 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6900K
13397
Ryzen 7 2700X +30%
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6900K +11%
7543
Ryzen 7 2700X
6815

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6900K и AMD Ryzen 7 2700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2016 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 1089 долларов 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Broadwell E Zen+
Номер модели i7-6900K -
Сокет LGA-2011-3 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 105 Вт
Критическая температура - 85°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6900K Сайт AMD Ryzen 7 2700X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 40 20

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Комментарии

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