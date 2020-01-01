Intel Core i7 6900K против i5 9400F
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 6900K на 3.2 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6900K
- Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 54% ниже чем у Core i7 6900K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Cinebench R20 (многоядерный)
2346
Passmark CPU (одноядерный)
2339
Core i5 9400F +5%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6900K +41%
13397
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
992
Core i5 9400F +8%
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6900K +75%
7543
4317
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2016
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|1089 долларов
|189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-6900K
|i5-9400F
|Сокет
|LGA-2011-3
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|6
|Частота
|3.2 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|29x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6900K
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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