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Intel Core i7 6900K против i5 9400F

Intel Core i7 6900K
Intel Core i7 6900K
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 6900K на 3.2 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 6900K
Причины выбрать Intel Core i7 6900K
  • Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 54% ниже чем у Core i7 6900K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6900K +41%
13397
Core i5 9400F
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6900K +75%
7543
Core i5 9400F
4317

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6900K и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2016 7 января 2019
Цена в момент релиза 1089 долларов 189 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Broadwell E Coffee Lake
Номер модели i7-6900K i5-9400F
Сокет LGA-2011-3 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 3.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6900K Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 40 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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