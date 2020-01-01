Intel Core i7 6950X против AMD Ryzen 9 3900XT
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 6950X на 3 ГГц или AMD Ryzen 9 3900XT с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
- Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 39 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- На 25% ниже чем у Core i7 6950X пиковое энергопотребление – 105 vs 140 Ватт
- На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
409
Ryzen 9 3900XT +28%
523
Cinebench R20 (многоядерный)
4873
Ryzen 9 3900XT +51%
7379
Passmark CPU (одноядерный)
2365
Ryzen 9 3900XT +18%
2787
Passmark CPU (многоядерный)
17202
Ryzen 9 3900XT +90%
32667
Geekbench 5 (одноядерный)
942
Ryzen 9 3900XT +39%
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
8926
Ryzen 9 3900XT +39%
12392
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 мая 2016
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|1723 долларов
|499 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Zen 2
|Номер модели
|i7-6950X
|-
|Сокет
|LGA-2011-3
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6950X
|Сайт AMD Ryzen 9 3900XT
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|20
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