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Intel Core i7 6950X против AMD Ryzen Threadripper 1950X

Intel Core i7 6950X
Intel Core i7 6950X
VS
AMD Ryzen Threadripper 1950X
AMD Ryzen Threadripper 1950X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 6950X на 3 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 1950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1950X and 6950X
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
  • На 22% ниже чем у Ryzen Threadripper 1950X пиковое энергопотребление – 140 vs 180 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6950X и AMD Ryzen Threadripper 1950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2016 10 августа 2017
Цена в момент релиза 1723 долларов 999 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Broadwell E Zen
Номер модели i7-6950X -
Сокет LGA-2011-3 sTR4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 16
Количество потоков 20 32
Частота 3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 34x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 9.6 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 180 Вт
Критическая температура - 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность - 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6950X Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 40 60

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Комментарии

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