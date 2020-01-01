Intel Core i7 6950X против AMD Ryzen Threadripper 1950X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 6950X на 3 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 1950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
- На 22% ниже чем у Ryzen Threadripper 1950X пиковое энергопотребление – 140 vs 180 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
- Разблокированный множитель
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
4873
6641
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6950X +5%
2365
Passmark CPU (многоядерный)
17202
25961
Geekbench 5 (одноядерный)
942
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
8926
11100
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 мая 2016
|10 августа 2017
|Цена в момент релиза
|1723 долларов
|999 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Zen
|Номер модели
|i7-6950X
|-
|Сокет
|LGA-2011-3
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|16
|Количество потоков
|20
|32
|Частота
|3 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|-
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6950X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|60
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7 6950X
- AMD Ryzen 9 3950X или Intel Core i7 6950X
- Intel Core i5 9400F или Intel Core i7 6950X
- Intel Core i5 9600K или Intel Core i7 6950X
- Intel Core i7 8700K или Intel Core i7 6950X
- Intel Core i9 10900K или AMD Ryzen Threadripper 1950X
- AMD Ryzen 9 3900X или AMD Ryzen Threadripper 1950X
- AMD Ryzen 9 3950X или AMD Ryzen Threadripper 1950X
- AMD Ryzen 9 3900XT или AMD Ryzen Threadripper 1950X