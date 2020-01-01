Intel Core i7 6950X против i5 9400F
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 6950X на 3 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 54% ниже чем у Core i7 6950X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
409
410
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6950X +108%
4873
2346
Passmark CPU (одноядерный)
2365
Core i5 9400F +4%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6950X +82%
17202
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
942
Core i5 9400F +14%
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6950X +107%
8926
4317
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2016
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|1723 долларов
|189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-6950X
|i5-9400F
|Сокет
|LGA-2011-3
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|20
|6
|Частота
|3 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|29x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6950X
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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