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Intel Core i7 6950X против i5 9600K

Intel Core i7 6950X
Intel Core i7 6950X
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 6950X на 3 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and 6950X
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 32% ниже чем у Core i7 6950X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6950X +88%
4873
Core i5 9600K
2593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6950X
2365
Core i5 9600K +16%
2736
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6950X +59%
17202
Core i5 9600K
10850
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6950X +64%
8926
Core i5 9600K
5451

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6950X и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2016 8 октября 2018
Цена в момент релиза 1723 долларов 263 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Broadwell E Coffee Lake
Номер модели i7-6950X i5-9600K
Сокет LGA-2011-3 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 6
Частота 3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 95 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6950X Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 40 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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