Intel Core i7 6950X против i7 5960X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 6950X на 3 ГГц или i7 5960X с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2133
- Более современный техпроцесс - 14 против 22 нанометра
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 6950X +3%
409
398
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6950X +29%
4873
3783
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6950X +19%
2365
1984
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6950X +36%
17202
12665
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6950X +23%
942
766
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6950X +36%
8926
6581
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2016
|29 августа 2014
|Цена в момент релиза
|1723 долларов
|1059 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Haswell E
|Номер модели
|i7-6950X
|i7-5960X
|Сокет
|LGA-2011-3
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|2.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|22 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|140 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6950X
|Сайт Intel Core i7 5960X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|40
|Набор инструкций
|-
|SSE4.2, AVX-2
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