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Intel Core i7 6950X против i7 5960X

Intel Core i7 6950X
Intel Core i7 6950X
VS
Intel Core i7 5960X
Intel Core i7 5960X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 6950X на 3 ГГц или i7 5960X с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между and 6950X
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2133
  • Более современный техпроцесс - 14 против 22 нанометра
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6950X +36%
17202
Core i7 5960X
12665
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6950X и i7 5960X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2016 29 августа 2014
Цена в момент релиза 1723 долларов 1059 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Broadwell E Haswell E
Номер модели i7-6950X i7-5960X
Сокет LGA-2011-3 LGA-2011-3
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 30x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 2.6 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 22 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 140 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133 DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность - 68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6950X Сайт Intel Core i7 5960X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 40 40
Набор инструкций - SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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