Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 6950X на 3 ГГц или i7 5960X с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.