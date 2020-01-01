Intel Core i7 7500U против AMD Ryzen 5 2500U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i7 7500U на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 5 2500U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
348
348
Cinebench R20 (многоядерный)
741
Ryzen 5 2500U +74%
1290
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7500U +7%
1994
1856
Passmark CPU (многоядерный)
3632
Ryzen 5 2500U +81%
6586
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7500U +6%
814
771
Geekbench 5 (многоядерный)
1813
Ryzen 5 2500U +50%
2711
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 августа 2016
|26 октября 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen
|Номер модели
|i7-7500U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7500U
|Сайт AMD Ryzen 5 2500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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