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Intel Core i7 7500U против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i7 7500U
Intel Core i7 7500U
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i7 7500U на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 7500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7500U
3632
Ryzen 5 3500U +95%
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7500U
1813
Ryzen 5 3500U +47%
2661

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7500U и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 августа 2016 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Zen+
Номер модели i7-7500U -
Сокет BGA-1356 FP5
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7500U Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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