Intel Core i7 7500U против i3 1005G1
Что лучше: Intel Core i7 7500U на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7500U
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
348
Core i3 1005G1 +16%
402
Cinebench R20 (многоядерный)
741
Core i3 1005G1 +25%
929
Passmark CPU (одноядерный)
1994
Core i3 1005G1 +15%
2291
Passmark CPU (многоядерный)
3632
Core i3 1005G1 +45%
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
814
Core i3 1005G1 +16%
947
Geekbench 5 (многоядерный)
1813
Core i3 1005G1 +5%
1910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-7500U
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Множитель
|-
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7500U
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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