Intel Core i7 7500U против i3 8130U
Что лучше: Intel Core i7 7500U на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7500U
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7500U +1%
348
346
Cinebench R20 (многоядерный)
741
Core i3 8130U +4%
774
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7500U +4%
1994
1911
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7500U +1%
3632
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7500U +5%
814
776
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7500U +13%
1813
1598
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|12 февраля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-7500U
|i3-8130U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7500U
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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