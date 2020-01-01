Что лучше: Intel Core i7 7500U на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.