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Intel Core i7 7500U против i3 8145U

Intel Core i7 7500U
Intel Core i7 7500U
VS
Intel Core i3 8145U
Intel Core i3 8145U

Что лучше: Intel Core i7 7500U на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8145U and 7500U
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7500U +16%
1813
Core i3 8145U
1567

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7500U и i3 8145U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 28 августа 2018
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Whiskey Lake
Номер модели i7-7500U i3-8145U
Сокет BGA-1356 BGA-1528
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 21x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7500U Сайт Intel Core i3 8145U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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