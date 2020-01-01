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Intel Core i7 7500U против i3 8300

Intel Core i7 7500U
Intel Core i7 7500U
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i7 7500U на 2.7 ГГц или десктопный i3 8300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 7500U
Причины выбрать Intel Core i7 7500U
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7500U
1994
Core i3 8300 +15%
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7500U
3632
Core i3 8300 +72%
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7500U +15%
1813
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7500U и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7500U i3-8300
Сокет BGA-1356 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7500U Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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