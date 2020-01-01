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Intel Core i7 7500U против i5 10210U

Intel Core i7 7500U
Intel Core i7 7500U
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 10210U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i7 7500U на 2.7 ГГц или i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 7500U
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Появился на 3 года позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 7.56 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7500U
1994
Core i5 10210U +12%
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7500U
3632
Core i5 10210U +76%
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7500U
1813
Core i5 10210U +67%
3024

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7500U и i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели i7-7500U i5-10210U
Сокет BGA-1356 BGA-1528
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.7 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7500U Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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