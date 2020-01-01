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Intel Core i7 7500U против i7 1165G7

Intel Core i7 7500U
Intel Core i7 7500U
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i7 7500U на 2.7 ГГц или i7 1165G7 с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 7500U
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7500U
741
Core i7 1165G7 +235%
2483
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7500U
1994
Core i7 1165G7 +59%
3180
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7500U
3632
Core i7 1165G7 +251%
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7500U
1813
Core i7 1165G7 +175%
4978

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7500U и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-7500U i7-1165G7
Сокет BGA-1356 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.7 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 28x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7500U Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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