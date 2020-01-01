Intel Core i7 7700 против AMD Ryzen 3 3200G
Что лучше: Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7700 +5%
408
388
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700 +45%
2101
1444
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700 +13%
2476
2199
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +19%
8604
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +23%
1119
908
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +53%
4415
2879
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen+
|Номер модели
|i7-7700
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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