Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.