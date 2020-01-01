Intel Core i7 7700 против i3 8300
Что лучше: Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 8300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
79
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
24
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
57
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
54
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8300
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 5% ниже чем у Core i7 7700 пиковое энергопотребление – 62 vs 65 Ватт
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
2101
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700 +8%
2476
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +37%
8604
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +60%
1119
701
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +180%
4415
1578
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7700
|i3-8300
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|62 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700
|Сайт Intel Core i3 8300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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