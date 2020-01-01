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Intel Core i7 7700 против i3 9100F

Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and 7700
Причины выбрать Intel Core i7 7700
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700 +81%
2101
Core i3 9100F
1160
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700
2476
Core i3 9100F +1%
2505
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +27%
8604
Core i3 9100F
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +4%
1119
Core i3 9100F
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +22%
4415
Core i3 9100F
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700 и i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 312 долларов 122 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7700 i3-9100F
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700 Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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