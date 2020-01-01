Intel Core i7 7700 против i5 6500
Что лучше: Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7700 +14%
408
357
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700 +67%
2101
1261
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700 +19%
2476
2080
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +54%
8604
5593
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +44%
1119
776
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +63%
4415
2701
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|202 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Skylake
|Номер модели
|i7-7700
|i5-6500
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700
|Сайт Intel Core i5 6500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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