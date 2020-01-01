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Intel Core i7 7700 против i5 7300HQ

Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700
VS
Intel Core i5 7300HQ
Intel Core i5 7300HQ

Что лучше: десктопный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 7300HQ на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7300HQ and 7700
Причины выбрать Intel Core i7 7700
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
  • На 31% ниже чем у Core i7 7700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700 +27%
2476
Core i5 7300HQ
1955
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +71%
8604
Core i5 7300HQ
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +58%
4415
Core i5 7300HQ
2793

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700 и i5 7300HQ

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 3 января 2017
Цена в момент релиза 312 долларов 250 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели i7-7700 i5-7300HQ
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700 Сайт Intel Core i5 7300HQ
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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