Intel Core i7 7700 против i5 7600K
Что лучше: Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 7600K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700
- На 29% ниже чем у Core i5 7600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Core i5 7600K +5%
427
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700 +34%
2101
1568
Passmark CPU (одноядерный)
2476
Core i5 7600K +2%
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +28%
8604
6735
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i5 7600K +11%
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +6%
4415
4171
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|243 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-7700
|i5-7600K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700
|Сайт Intel Core i5 7600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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