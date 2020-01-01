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Intel Core i7 7700 против i5 7600K

Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700
VS
Intel Core i5 7600K
Intel Core i5 7600K

Что лучше: Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 7600K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600K and 7700
Причины выбрать Intel Core i7 7700
  • На 29% ниже чем у Core i5 7600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700 +34%
2101
Core i5 7600K
1568
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700
2476
Core i5 7600K +2%
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +28%
8604
Core i5 7600K
6735
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700
1119
Core i5 7600K +11%
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +6%
4415
Core i5 7600K
4171

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700 и i5 7600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 3 января 2017
Цена в момент релиза 312 долларов 243 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели i7-7700 i5-7600K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700 Сайт Intel Core i5 7600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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