Что лучше: десктопный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 8300H на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.