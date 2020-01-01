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Intel Core i7 7700 против i5 8400

Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700
VS
Intel Core i5 8400
Intel Core i5 8400

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или i5 8400 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400 and 7700
Причины выбрать Intel Core i7 7700
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700
2101
Core i5 8400 +9%
2295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700 +4%
2476
Core i5 8400
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700
8604
Core i5 8400 +6%
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +10%
1119
Core i5 8400
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +3%
4415
Core i5 8400
4302

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700 и i5 8400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 5 октября 2017
Цена в момент релиза 312 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7700 i5-8400
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 3.6 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700 Сайт Intel Core i5 8400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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