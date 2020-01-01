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Intel Core i7 7700 против i5 8400T

Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700
VS
Intel Core i5 8400T
Intel Core i5 8400T

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или i5 8400T с 6-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400T and 7700
Причины выбрать Intel Core i7 7700
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 46% ниже чем у Core i7 7700 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700 +29%
2476
Core i5 8400T
1917
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +17%
8604
Core i5 8400T
7357
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +33%
1119
Core i5 8400T
843
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +22%
4415
Core i5 8400T
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700 и i5 8400T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 312 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7700 i5-8400T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 3.6 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 17x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700 Сайт Intel Core i5 8400T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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