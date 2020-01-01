Intel Core i7 7700 против i5 9600
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или i5 9600 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
79
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
24
30
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
54
59
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
2101
Passmark CPU (одноядерный)
2476
Core i5 9600 +11%
2744
Passmark CPU (многоядерный)
8604
Core i5 9600 +25%
10717
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +1%
1119
1105
Geekbench 5 (многоядерный)
4415
Core i5 9600 +19%
5262
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|224 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7700
|i5-9600
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|3.6 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700
|Сайт Intel Core i5 9600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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