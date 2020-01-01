Intel Core i7 7700 против i7 10510U
Что лучше: десктопный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 10510U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- На 77% ниже чем у Core i7 7700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 5.9 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Core i7 10510U +9%
445
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700 +40%
2101
1499
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700 +3%
2476
2401
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +23%
8604
6995
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +50%
1119
747
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +55%
4415
2842
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-7700
|i7-10510U
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|18x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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