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Intel Core i7 7700 против i7 10510U

Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700
VS
Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U

Что лучше: десктопный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 10510U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10510U and 7700
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • На 77% ниже чем у Core i7 7700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 5.9 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700 +40%
2101
Core i7 10510U
1499
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +23%
8604
Core i7 10510U
6995
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +55%
4415
Core i7 10510U
2842

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700 и i7 10510U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 21 августа 2019
Цена в момент релиза 312 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели i7-7700 i7-10510U
Сокет LGA-1151 BGA-1528
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700 Сайт Intel Core i7 10510U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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