Intel Core i7 7700 против i7 10700
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или i7 10700 с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
75
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
23
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700
- Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Core i7 10700 +22%
499
Cinebench R20 (многоядерный)
2101
Core i7 10700 +130%
4833
Passmark CPU (одноядерный)
2476
Passmark CPU (многоядерный)
8604
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i7 10700 +7%
1195
Geekbench 5 (многоядерный)
4415
Core i7 10700 +83%
8067
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|323 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-7700
|i7-10700
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700
|Сайт Intel Core i7 10700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 1065G7 против i7 7700
- Intel Core i7 10700K против i7 7700
- AMD Ryzen 5 2600 против Intel Core i7 7700
- Intel Core i7 7700K против i7 7700
- Intel Core i5 9400F против i7 7700
- AMD Ryzen 7 3700X против Intel Core i7 10700
- AMD Ryzen 9 3900X против Intel Core i7 10700
- AMD Ryzen 5 3600XT против Intel Core i7 10700
- AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i7 10700
- Intel Core i9 10900 против i7 10700