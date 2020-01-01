Intel Core i7 7700 против i7 10750H
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 31% ниже чем у Core i7 7700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Core i7 10750H +17%
479
Cinebench R20 (многоядерный)
2101
Core i7 10750H +28%
2694
Passmark CPU (одноядерный)
2476
Core i7 10750H +10%
2732
Passmark CPU (многоядерный)
8604
Core i7 10750H +47%
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i7 10750H +8%
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
4415
Core i7 10750H +22%
5374
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|312 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-7700
|i7-10750H
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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