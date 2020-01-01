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Intel Core i7 7700 против i7 6700

Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700
VS
Intel Core i7 6700
Intel Core i7 6700

Что лучше: Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i7 6700 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6700 and 7700
Причины выбрать Intel Core i7 7700
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700 +20%
2101
Core i7 6700
1755
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700 +8%
2476
Core i7 6700
2302
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700 +8%
8604
Core i7 6700
7973
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +10%
1119
Core i7 6700
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +23%
4415
Core i7 6700
3580

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700 и i7 6700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 312 долларов 312 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Skylake
Номер модели i7-7700 i7-6700
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700 Сайт Intel Core i7 6700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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