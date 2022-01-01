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Intel Core i7 7700HQ против AMD Ryzen 5 4600H

Intel Core i7 7700HQ
VS
AMD Ryzen 5 4600H
Intel Core i7 7700HQ
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 7700HQ
Причины выбрать Intel Core i7 7700HQ
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1098 и 902 балла
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7700HQ
3969
Ryzen 5 4600H +100%
7919
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700HQ
2058
Ryzen 5 4600H +19%
2452
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700HQ
6906
Ryzen 5 4600H +111%
14605
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700HQ
3469
Ryzen 5 4600H +63%
5656
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700HQ и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Zen 2
Номер модели i7-7700HQ -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика HD Graphics 630 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.8 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Radeon Vega 6
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 7700HQ
0.44 терафлопс
Ryzen 5 4600H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700HQ Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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