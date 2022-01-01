Intel Core i7 7700HQ против AMD Ryzen 7 5800H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700HQ
- На 17% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1432 и 902 балла
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
892
Ryzen 7 5800H +60%
1426
Cinebench R23 (многоядерный)
4011
Ryzen 7 5800H +206%
12257
Passmark CPU (одноядерный)
2089
Ryzen 7 5800H +49%
3110
Passmark CPU (многоядерный)
6998
Ryzen 7 5800H +208%
21537
Geekbench 5 (одноядерный)
905
Ryzen 7 5800H +58%
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
3489
Ryzen 7 5800H +109%
7309
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i7-7700HQ
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700HQ
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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