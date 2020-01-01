Intel Core i7 7700HQ против i5 7300HQ
Что лучше: Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700HQ
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
388
Cinebench R20 (многоядерный)
1687
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700HQ +4%
2036
1955
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700HQ +38%
6952
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700HQ +3%
902
878
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700HQ +21%
3387
2793
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-7700HQ
|i5-7300HQ
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.8 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700HQ
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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