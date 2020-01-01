Intel Core i7 7700HQ против i5 8265U
Что лучше: Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- На 67% ниже чем у Core i7 7700HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
388
Core i5 8265U +3%
399
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700HQ +27%
1687
1326
Passmark CPU (одноядерный)
2036
Core i5 8265U +5%
2143
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700HQ +13%
6952
6139
Geekbench 5 (одноядерный)
902
904
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700HQ +67%
3387
2027
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|28 августа 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-7700HQ
|i5-8265U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700HQ
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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