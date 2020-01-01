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Intel Core i7 7700HQ против i5 8265U

Intel Core i7 7700HQ
Intel Core i7 7700HQ
VS
Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U

Что лучше: Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8265U and 7700HQ
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 67% ниже чем у Core i7 7700HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700HQ +27%
1687
Core i5 8265U
1326
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700HQ +13%
6952
Core i5 8265U
6139
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700HQ +67%
3387
Core i5 8265U
2027

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700HQ и i5 8265U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 28 августа 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Whiskey Lake
Номер модели i7-7700HQ i5-8265U
Сокет BGA-1440 BGA-1528
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.8 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700HQ Сайт Intel Core i5 8265U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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