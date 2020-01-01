Intel Core i7 7700HQ против i5 8400H
Что лучше: Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 8400H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8400H
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
388
Cinebench R20 (многоядерный)
1687
Passmark CPU (одноядерный)
2036
Core i5 8400H +22%
2487
Passmark CPU (многоядерный)
6952
Core i5 8400H +16%
8038
Geekbench 5 (одноядерный)
902
Core i5 8400H +16%
1046
Geekbench 5 (многоядерный)
3387
Core i5 8400H +10%
3720
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 апреля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7700HQ
|i5-8400H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700HQ
|Сайт Intel Core i5 8400H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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