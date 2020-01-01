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Intel Core i7 7700HQ против i5 9400F

Intel Core i7 7700HQ
Intel Core i7 7700HQ
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц или десктопный i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 7700HQ
Причины выбрать Intel Core i7 7700HQ
  • На 31% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700HQ
1687
Core i5 9400F +39%
2346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700HQ
2036
Core i5 9400F +20%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700HQ
6952
Core i5 9400F +36%
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700HQ
3387
Core i5 9400F +27%
4317

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700HQ и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 7 января 2019
Цена в момент релиза - 189 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7700HQ i5-9400F
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 2.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700HQ Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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