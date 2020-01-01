Intel Core i7 7700HQ против i5 9400F
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц или десктопный i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700HQ
- На 31% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
388
Core i5 9400F +6%
410
Cinebench R20 (многоядерный)
1687
Core i5 9400F +39%
2346
Passmark CPU (одноядерный)
2036
Core i5 9400F +20%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
6952
Core i5 9400F +36%
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
902
Core i5 9400F +19%
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
3387
Core i5 9400F +27%
4317
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|189 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7700HQ
|i5-9400F
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|2.8 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700HQ
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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