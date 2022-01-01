Intel Core i7 7700HQ против i7 1165G7
Что лучше: Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 38% ниже чем у Core i7 7700HQ пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 902 балла
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 24% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
892
Core i7 1165G7 +69%
1511
Cinebench R23 (многоядерный)
4011
Core i7 1165G7 +52%
6100
Passmark CPU (одноядерный)
2089
Core i7 1165G7 +38%
2890
Passmark CPU (многоядерный)
6998
Core i7 1165G7 +53%
10706
Geekbench 5 (одноядерный)
905
Core i7 1165G7 +58%
1429
Geekbench 5 (многоядерный)
3489
Core i7 1165G7 +29%
4484
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-7700HQ
|i7-1165G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|1.2-2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|12-28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700HQ
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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