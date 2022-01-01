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Intel Core i7 7700HQ против i7 11800H

Intel Core i7 7700HQ
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 7700HQ
Intel Core i7 11800H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 7700HQ
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 4 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1517 и 902 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 13.7 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7700HQ
4011
Core i7 11800H +206%
12281
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700HQ
6998
Core i7 11800H +208%
21568
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700HQ
3489
Core i7 11800H +128%
7968
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700HQ и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Tiger Lake H45
Номер модели i7-7700HQ i7-11800H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика HD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.8 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 19-23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 7700HQ
0.44 терафлопс
Core i7 11800H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700HQ Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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