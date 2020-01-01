Intel Core i7 7700HQ против i7 6700HQ
Что лучше: Intel Core i7 7700HQ на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i7 6700HQ на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700HQ
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7700HQ +9%
388
357
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700HQ +4%
1687
1621
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700HQ +7%
2036
1910
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700HQ +8%
6952
6431
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700HQ +11%
902
815
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700HQ +4%
3387
3267
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|-
|378 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Skylake
|Номер модели
|i7-7700HQ
|i7-6700HQ
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Множитель
|-
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700HQ
|Сайт Intel Core i7 6700HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6
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