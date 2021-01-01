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Intel Core i7 7700K против AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i7 7700K
VS
AMD Ryzen 3 3100
Intel Core i7 7700K
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K
2226
Ryzen 3 3100 +6%
2364
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +13%
2786
Ryzen 3 3100
2472
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9892
Ryzen 3 3100 +19%
11737
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +2%
1196
Ryzen 3 3100
1170
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4728
Ryzen 3 3100 +6%
5020

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и AMD Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 350 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen 2
Номер модели i7-7700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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