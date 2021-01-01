Intel Core i7 7700K против AMD Ryzen 3 3100
Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
75
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
26
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
77
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7700K +5%
474
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2226
Ryzen 3 3100 +6%
2364
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +13%
2786
2472
Passmark CPU (многоядерный)
9892
Ryzen 3 3100 +19%
11737
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +2%
1196
1170
Geekbench 5 (многоядерный)
4728
Ryzen 3 3100 +6%
5020
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-7700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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