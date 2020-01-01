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Intel Core i7 7700K против AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
AMD Ryzen 5 2600X
AMD Ryzen 5 2600X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или AMD Ryzen 5 2600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600X and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 4% ниже чем у Ryzen 5 2600X пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600X
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K
2186
Ryzen 5 2600X +39%
3035
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +16%
2765
Ryzen 5 2600X
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9591
Ryzen 5 2600X +45%
13885
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +14%
1181
Ryzen 5 2600X
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4578
Ryzen 5 2600X +25%
5738

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и AMD Ryzen 5 2600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 350 долларов 229 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen+
Номер модели i7-7700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт AMD Ryzen 5 2600X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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