Intel Core i7 7700K против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
461
Ryzen 5 3600 +2%
471
Cinebench R20 (многоядерный)
2186
Ryzen 5 3600 +61%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +9%
2765
2535
Passmark CPU (многоядерный)
9591
Ryzen 5 3600 +86%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
1181
Ryzen 5 3600 +5%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
4578
Ryzen 5 3600 +60%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-7700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
10 (43.5%)
13 (56.5%)
Всего проголосовало: 23
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