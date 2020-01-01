Intel Core i7 7700K против AMD Ryzen 7 2700X
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X с 8-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- На 13% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 91 vs 105 Ватт
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7700K +13%
461
408
Cinebench R20 (многоядерный)
2186
Ryzen 7 2700X +79%
3910
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +15%
2765
2402
Passmark CPU (многоядерный)
9591
Ryzen 7 2700X +81%
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +12%
1181
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
4578
Ryzen 7 2700X +49%
6815
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen+
|Номер модели
|i7-7700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|4.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|85°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт AMD Ryzen 7 2700X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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