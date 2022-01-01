Intel Core i7 7700K против AMD Ryzen 7 5800X
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- На 13% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 91 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1626 и 1135 баллов
- На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1225
Ryzen 7 5800X +31%
1608
Cinebench R23 (многоядерный)
5931
Ryzen 7 5800X +159%
15387
Passmark CPU (одноядерный)
2741
Ryzen 7 5800X +26%
3467
Passmark CPU (многоядерный)
9684
Ryzen 7 5800X +191%
28214
Geekbench 5 (одноядерный)
1137
Ryzen 7 5800X +44%
1642
Geekbench 5 (многоядерный)
4731
Ryzen 7 5800X +126%
10691
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Vermeer
|Номер модели
|i7-7700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|4.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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