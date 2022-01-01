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Intel Core i7 7700K против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 7700K
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i7 7700K
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 13% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 91 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1626 и 1135 баллов
  • На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 7700K
1225
Ryzen 7 5800X +31%
1608
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7700K
5931
Ryzen 7 5800X +159%
15387
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K
2741
Ryzen 7 5800X +26%
3467
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9684
Ryzen 7 5800X +191%
28214
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K
1137
Ryzen 7 5800X +44%
1642
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4731
Ryzen 7 5800X +126%
10691
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Vermeer
Номер модели i7-7700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 4.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1150 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 7700K
0.44 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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