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Intel Core i7 7700K против AMD Ryzen 9 3950X

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
AMD Ryzen 9 3950X
AMD Ryzen 9 3950X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3950X and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 13% ниже чем у Ryzen 9 3950X пиковое энергопотребление – 91 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
  • Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K
2186
Ryzen 9 3950X +317%
9120
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9591
Ryzen 9 3950X +304%
38756
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4578
Ryzen 9 3950X +220%
14635

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и AMD Ryzen 9 3950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 25 ноября 2019
Цена в момент релиза 350 долларов 749 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen 2
Номер модели i7-7700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 16
Количество потоков 8 32
Частота 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт AMD Ryzen 9 3950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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