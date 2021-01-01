Intel Core i7 7700K против i3 10100F
Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1180 и 1072 балла
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7700K +4%
474
456
Cinebench R20 (многоядерный)
2226
Core i3 10100F +4%
2319
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +5%
2786
2645
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K +11%
9892
8890
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +10%
1196
1092
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K +29%
4728
3660
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|10 октября 2020
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|79 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-7700K
|i3-10100F
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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