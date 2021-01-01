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Intel Core i7 7700K против i3 10100F

Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i7 7700K
Intel Core i3 10100F

Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1180 и 1072 балла
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K +11%
9892
Core i3 10100F
8890
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +10%
1196
Core i3 10100F
1092
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K +29%
4728
Core i3 10100F
3660

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 10 октября 2020
Цена в момент релиза 350 долларов 79 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели i7-7700K i3-10100F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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